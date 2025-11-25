Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ağabeyini Kaybetti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ı kaybettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ağabeyinin gönül yapmayı, iyiliği çoğaltmayı hayatının merkezine koymuş, arkasında dualarla anılacak güzel izler bırakmış bir hayırsever olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Bizlere her daim duruşu, merhameti ve çalışkanlığıyla örnek oldu. Acımız büyük. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. Cenazemiz, 26 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camisi'nden kaldırılacaktır."