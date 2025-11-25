Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ağabeyini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ı kaybettiğini duyurdu. Büyükkılıç, ağabeyinin hayırsever kişiliğini ve güzel izler bıraktığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ı kaybettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ağabeyinin gönül yapmayı, iyiliği çoğaltmayı hayatının merkezine koymuş, arkasında dualarla anılacak güzel izler bırakmış bir hayırsever olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Bizlere her daim duruşu, merhameti ve çalışkanlığıyla örnek oldu. Acımız büyük. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. Cenazemiz, 26 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camisi'nden kaldırılacaktır."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.