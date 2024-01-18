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AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Memduh Büyükkılıç, meşalelerle karşılandı

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AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Memduh Büyükkılıç, Ankara'dan dönüşünde meşalelerle karşılandı. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını değerlendirerek, Kayseri'yi en yüksek oy oranlarıyla temsil edeceklerini belirtti.

Ak Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiği Memduh Büyükkılıç, Ankara'dan dönüşünde meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Memduh Büyükkılıç, kente döndü.

Partililer araç konvoyu oluşturarak Büyükkılıç'ı, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi önünde karşıladı. Tebrikleri kabul eden Büyükkılıç, kendisini karşılamaya gelenleri selamlayarak türbede dua etti.

Büyükkılıç, türbe çıkışında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermesini değerlendirdi.

Kayseri sevdalısı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele vererek kentin her yerine hizmet götürdüklerini belirtti.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, "Birlik içerisinde, şehrimizi geleceğe taşımak adına üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bugüne kadar değişik siyasi partilere oy vermiş ya da siyasi konumlarda bulunmuş olabilir, hiç kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden tüm siyasi kanaatlerine saygı duyarak her birini, Kayseri'mizin 1,5 milyon insanını bağrıma basıyorum. Biz onların hizmetkarıyız. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'yi ticareti, sanayisi, turizmi, eğitimi, sağlık politikasıyla tüm alanlarda en güzel noktalara taşıyacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "İnşallah şehrimizi en yüksek oy oranlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek amacıyla hep beraber gece gündüz demeden, birlikte çalışacağız ve inşallah Kayseri'mizi rekorlarla Türkiye'de temsil ettireceğiz." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Büyükkılıç ile 31 Mart'a kadar sahada ayak basmadık yer bırakmadan görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini ve seçimi kazanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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