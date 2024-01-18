Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermesini değerlendirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda kendisini yeniden aday gösterdiğini aktardı.

Kayseri'yi sahiplenmeye devam edeceklerini, sorumluluklarının çok daha fazla olduğunu hissettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat kendileri arayıp, davet edip, adayların açıklanacağı toplantıda bulunmamı istedi. Sırayla illerimiz çağrıldı, Kayseri'miz de değerli milletvekillerimizle, bakanlarımızla, başkanlarımızla, gençlik ve kadın kolları ile Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli il başkanıyla elimiz kaldırıldı. Değerli Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunu hissettik. Kayseri olarak ona layık olma yönünde irade göstereceğiz. Bizi seven, güvenen ve bugünlere getirip, geleceğe taşıyacak olan Kayserili hemşehrilerimize ne yapsak azdır. El ele verip, yola devam diyoruz. Mevla'm mahcup etmesin. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz."