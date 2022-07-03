Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki karne dağıtım törenine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki karne dağıtım törenine katıldı. Büyükkılıç, törende yaptığı açıklamada, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini bildirdi. Hayırsever Özderici ailesini bir kez daha hayırla andıklarını belirten Büyükkılıç, "Merhametimizi esirgemeyeceğiz, şefkatimizi esirgemeyeceğiz. Bu yavrularımızı bağrımıza basacağız. Sizler bizim dua kaynağımızsınız, bereketimizsiniz, yüz akımısınız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı. Büyükkılıç, daha sonra 222 öğrenciye karne dağıttı, onlarla sohbet etti. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Memduh Büyükkılıç Kayseri Güncel Haberler

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