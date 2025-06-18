Kayseri Büyükşehir Başkanı, Endonezyalı Öğrencileri Ağırladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Ada Cerita Di Kayseri' adlı YouTube dizisi ile kenti tanıtan Endonezyalı üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler, Kayseri'deki yaşamlarını ve şehrin güzelliklerini anlattıkları projeleri nedeniyle takdir edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezyalı üniversite öğrencilerini misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de öğrenim gören ve hazırladıkları "Ada Cerita Di Kayseri" (Kayseri'de Bir Hikaye Var) adlı 10 bölümlük YouTube dizisiyle kenti tanıtan Endonezyalı üniversite öğrenciler ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Eşel, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençleri başarılarından dolayı kutladı.

Büyükkılıç, "Kayseri'de öğrenci olmayı 'Ada Cerita Di Kayseri' adıyla hazırladıkları 10 bölümlük diziyle YouTube'da anlatan kıymetli öğrencilerimize, şehrimizin güzelliklerini samimiyetle ve içtenlikle tanıttıkları için gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Endonezyalı üniversite öğrencileri de Büyükkılıç'a eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Tam dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.