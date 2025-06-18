Kayseri Büyükşehir Başkanı, Endonezyalı Öğrencileri Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezyalı üniversite öğrencilerini misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de öğrenim gören ve hazırladıkları "Ada Cerita Di Kayseri" (Kayseri'de Bir Hikaye Var) adlı 10 bölümlük YouTube dizisiyle kenti tanıtan Endonezyalı üniversite öğrenciler ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Eşel, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençleri başarılarından dolayı kutladı.

Büyükkılıç, "Kayseri'de öğrenci olmayı 'Ada Cerita Di Kayseri' adıyla hazırladıkları 10 bölümlük diziyle YouTube'da anlatan kıymetli öğrencilerimize, şehrimizin güzelliklerini samimiyetle ve içtenlikle tanıttıkları için gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Endonezyalı üniversite öğrencileri de Büyükkılıç'a eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.