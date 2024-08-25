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Kayseri Bünyan'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel nedeniyle mahsur kalan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağındaki çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçede akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin dere yatağındaki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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