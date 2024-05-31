Kayseri Bünyan'da Sel Felaketi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde bazı ev ile ahırlar hasar gördü.

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinde sele dönüştü.

Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre sel ilçede 8 ev ile bazı ahırlara zarar verdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.