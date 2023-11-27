Haberler ›› Güncel ›› Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın beraat kararını onayladı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın beraat kararını onayladı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında yerel mahkemece kurulan hükmü, hukuka uygun buldu. Dosya, müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazı üzerine değerlendirildi ve beraat kararı onaylandı.