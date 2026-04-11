Kayseri'de ulaşımda kullanılan bisikletlere zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de Kaybis bisikletlerine ve istasyonlarına zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı, kamu malına zarar verenlerin gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.

Kayseri'de şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletleri ve istasyonlarına zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olarak hayata geçirilen Kaybis, kentteki 96 istasyon ve 1000 bisiklet, 1972 kilitleme noktasıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Beş yeni istasyon eklenen Kaybis'e vatandaşlar ilgi gösterirken, bazı kişilerin istasyondaki bisikletleri zorla yerlerinden çıkarmaları ve zarar vermeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaybis'in şehrin sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaybis'e bazı kişilerin zarar vermeye çalıştığını üzülerek gözlemlediklerini belirten Büyükkılıç, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle bazı şüphelilerin yakalandığını, diğerleriyle ilgili sürecin de titizlikle sürdüğünü, kamu malına zarar verenlerin gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını kaydetti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükkılıç, "Emeğe saygı duyalım, ortak değerlerimize sahip çıkalım. Gördüğümüz olumsuzlukları uyaralım ve yetkililere bildirelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
