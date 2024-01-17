Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) Projesi 2023'te 8,3 Milyon Kilometre Yol Kat Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 10 yıl önce hizmete sunulan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) Projesi ile 2023'te 8,3 milyon kilometre yol kat edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte şehir içi ulaşımda popüler hale dönüşen KAYBİS, artan kullanıcı sayısı ve cazip kullanım avantajlarıyla 2023 yılında da Kayseri halkı tarafından tercih edildi.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olarak öne çıkan KAYBİS, 2023 yılında hizmet ağına 24 yeni istasyon eklenmesiyle 81 istasyona ve 1000 bisiklete ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında kullanıcı sayısında yüzde 49 artış olduğunu, 110 bin kişinin KAYBİS'in avantajlarından faydalandığını belirtti.

Mobil uygulama ile kiralama modelinin ulaşımı daha da kolaylaştırdığını aktaran Büyükkılıç, "Sağlıklı ulaşım aracımızı kullananlardaki artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ayrıca, 2023 yılında KAYBİS, istasyon sayısını sadece artırmakla kalmadı aynı zamanda mobil uygulama ile kiralama modeline geçerek kullanıcıların ulaşımını daha da kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, geçen yıl 1 milyon 173 bin 97 kullanım ile Kayserililerin KAYBİS ile 8 milyon 333 bin kilometre yol kat ettiğini belirtti.