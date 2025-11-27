Kayseri Bilişim Akademisi'nin Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Bilişim Akademisi, yeni eğitim dönemine dopdolu içeriklerle başlamaya hazırlanıyor.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren akademi, gençlere ve çocuklara geleceğin teknolojilerini bugünden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda siber güvenlik, robotik kodlama, geleceğin pilotları-ilk uçağını tasarla, satranç ve strateji, 3 boyutlu modelleme ve tasarım, mars keşif görevi, rover tasarımı ve yapay zeka atölyeleri gibi pek çok yenilikçi eğitim başlığı, öğrencilerle buluşacak.

Her bir atölye, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanabilir, eğlenceli ve üretime dayalı bir içerikle yürütülecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın teknolojiye ve gençliğe verdiği önem doğrultusunda geliştirilen Bilişim Akademisi, şehrin geleceğine yön verecek, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni eğitim dönemine katılmak isteyen öğrencilerin sınırlı kontenjanlar dolmadan 0352 222 45 67 ve 0352 222 89 01 numaralı iletişim kanalları üzerinden randevu oluşturmaları gerekiyor.