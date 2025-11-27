Haberler

Kayseri Bilişim Akademisi'nin Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi, yeni eğitim dönemi için kayıt almaya başladı. Akademi, gençlere ve çocuklara geleceğin teknolojilerini deneyimleme imkanı sunacak yenilikçi atölyeler ile dolu bir program hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilişim Akademisi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Bilişim Akademisi, yeni eğitim dönemine dopdolu içeriklerle başlamaya hazırlanıyor.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren akademi, gençlere ve çocuklara geleceğin teknolojilerini bugünden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda siber güvenlik, robotik kodlama, geleceğin pilotları-ilk uçağını tasarla, satranç ve strateji, 3 boyutlu modelleme ve tasarım, mars keşif görevi, rover tasarımı ve yapay zeka atölyeleri gibi pek çok yenilikçi eğitim başlığı, öğrencilerle buluşacak.

Her bir atölye, alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanabilir, eğlenceli ve üretime dayalı bir içerikle yürütülecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın teknolojiye ve gençliğe verdiği önem doğrultusunda geliştirilen Bilişim Akademisi, şehrin geleceğine yön verecek, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni eğitim dönemine katılmak isteyen öğrencilerin sınırlı kontenjanlar dolmadan 0352 222 45 67 ve 0352 222 89 01 numaralı iletişim kanalları üzerinden randevu oluşturmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.