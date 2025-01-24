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Kayseri Bilim Merkezi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Kamp

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Kayseri Bilim Merkezi, yarıyıl tatiline özel düzenlediği kamp ile öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sağladı. 21 Ocak'ta başlayan kamp, çeşitli atölyelerle bilimsel kavramları eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, yarıyıl tatiline özel kamp düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi tarafından 21 Ocak'ta başlayan ve bugün sona erecek kamp öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sundu.

Program kapsamında kukla atölyesi, mikro dünya, algoritma, renklerin fiziği ve gökevi eğitimi oyun hamuru devresi, piksel kodlama, anatomi dedektifi, maket uçak, mikro dünya, doğadaki elektrik ve oryantiring atölyeleri düzenlendi.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirdi.

Öte yandan yarıyılın 3'üncü ve 4'üncü dönem kampları, 28-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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