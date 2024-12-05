Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Kayseri Bilim Merkezi'nden Özel Gereksinimli Öğrencilere Engelliler Günü Etkinliği

Kayseri Bilim Merkezi'nden Özel Gereksinimli Öğrencilere Engelliler Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel gereksinimli öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenledi. Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yapılan programda, öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi ekibi tarafından Melikgazi ilçesinde özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Programda çocukların bilime merakını uyandırmayı hedefleyen çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, "Bugün ekibimizle beraber İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'na Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak için geldik. Farklı etkinlikler yaptık. TÜBİTAK Meraklı Minik ve Bilim Çocuk Dergileri dağıttık. Ayrıca kelebeğin ve kurbağanın yaşam döngüsü adlı biyoloji etkinliği gerçekleştirdik. Son olarak öğrencilerimize bir gösteri deneyi yaptık. Çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

Ünlü şarkıcının zor anları! Hasan Can'ın adını duyunca verdiği tepki bomba
img

Yere çöp atan gram altın kadar ceza ödeyecek
img

Video kaydı olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki! Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.