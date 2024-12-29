Kayseri Bilim Merkezi 134 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Bilim Merkezi, 1 yılda 134 bin 670 kişiye ev sahipliği yaptı.

Bilim Merkezine gelenler yıl boyunca deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi gibi etkinliklerle bilim ve teknolojiyi eğlenceli şekilde keşfetti.

Merkezde, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar için düzenlenen etkinlikler, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen özel programlar ve yaz bilim kampı gibi sosyal sorumluluk projeleri de ilgi gördü.