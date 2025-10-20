Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye BaşkanI Memduh Büyükkılıç, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kayseri Bilim Festivali'ne 300 binden fazla ziyaretçinin geldiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival bilim, teknoloji, uzay ve yenilikçilik temalarında etkinlik, söyleşi, atölye ve gösteriye ev sahipliği yaptı.

Ayrıca festivalde, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de uzay yolculuğunu ve bilimsel misyonunu Kayserililerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalde bilim, teknoloji ve uzay meraklılarının güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Büyükkılıç, festivalin 3 günde 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.