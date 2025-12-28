Kayseri'de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar, beyaz örtüyle kaplandı. Ekiplerin, yollardaki temizlik çalışması devam ederken, kar yağışı kentte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kentin yüksek kesimlerindeki manzara dronla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel