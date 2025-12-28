Haberler

Kayseri'de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerde oluşan seyrine doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde oluşan seyrine doyumsuz manzara, dronla görüntülendi.

Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar, beyaz örtüyle kaplandı. Ekiplerin, yollardaki temizlik çalışması devam ederken, kar yağışı kentte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kentin yüksek kesimlerindeki manzara dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor

Beşiktaşlılar muradına erdi! Orkun Kökçü ikna etti, geliyor
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor