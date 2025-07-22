Kayseri Belediyesi'nden Yerli ve Milli Sterilizasyon Sistemiyle Tasarruf

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, havuzlarında kullandığı ultraviyole sterilizasyon ile scada ve otomatik kontrol sistemiyle enerji, kimyasal ve su tasarrufu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kullandığı yerli ve milli sterilizasyon sistemiyle vatandaşlara temiz havuzda yüzme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, Büyükşehir Belediyesine ait havuzlarda ilçeler de dahil 70 bin üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Hizmetin şeffaf ve sağlıklı olması için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"2022 yılında başlatmış olduğumuz bu projeyle belediyemiz, tesislerinde yüzde 40 enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca kimyasal ve su tasarrufu şeklinde belediyemize geri dönüşümlerini hızlı bir şekilde aldık ve bunun başarısını sağlıyoruz. Türkiye'de ilk ve yerli olan sistem 3 yıldır kullanılıyor. Yıllarca kullanmaya da devam edecek. Bu sistemle diğer belediyelerimize örnek bir davranış sağlamış olduk. Diğer Büyükşehir Belediyeleri bizi ziyarete geldi, sistemimizi kontrol etti ve olumlu dönüşler aldık."