Haberler

Kayseri Belediyesi'nden Usulsüzlük Nedeniyle Suç Duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan İlçe Belediyesi, avans hesaplarında tespit edilen usulsüzlük nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Hukuk İşleri Müdürü görevden uzaklaştırıldı ve adli soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediyesi, avans hesaplarında tespit edilen usulsüzlük nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin denetim birimi tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünde yapılan rutin kontroller sırasında bir şüphelinin avans hesaplarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Rehberlik ve Teftiş Kurulunca başlatılan inceleme neticesinde elde edilen bulgular üzerine şüpheli hakkında 4 Kasım'da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda ihmal şüphesi olduğu değerlendirilen Hukuk İşleri Müdürü hakkında 21 Kasım'da görevden uzaklaştırma ve soruşturma izni kararı alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında personelin ifadesi alınmış ve kendisi hakkında 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesi uyarınca adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Buna paralel olarak, Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma da tüm ayrıntılarıyla ve büyük bir titizlikle sürmektedir. Ayrıca kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar ve gerçeği yansıtmayan abartılı meblağlara itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Süreç, adli makamlarla tam işbirliği içinde ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Kamu kaynaklarını koruma konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle, meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.