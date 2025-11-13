Kayseri Belediyesi'nden 155 Milyon Liralık Yeşil Alan Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 yıllık süreçte kentin yeşil dokusuna, 155 milyon 133 bin 91 liralık yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kentteki yeşil alan ve ağaçlandırma miktarlarında artış yaşandı.

2019 yılında 5 milyon 567 bin 439 metrekare olan yeşil alan miktarı, 7 milyon 215 bin 86 metrekareye yükselirken, 2019'da 3 milyon 850 bin 864 metrekare olan ağaçlandırma alanı ise 4 milyon 199 bin metrekareye ulaştı.

2019'da 16,59 metrekare olan kişi başına düşen ağaçlandırma alanı 18,43 metrekareye yükselirken, söz konusu süreçte 19 bin 643 yapraklı, 20 bin 820 ibreli ve 712 bin 337 tüplü ile toplamda 752 bin 800 fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma faaliyetleri için 63 milyon 657 bin 500 lira yapraklı ve ibreli ağaç, 37 milyon 500 bin lira da tüplü fidan olmak üzere toplam maliyeti 101 milyon 157 bin 500 lira olan katkıyı hayata geçirdi.

Yeşil alan faaliyetlerinin toplam maliyeti ise 155 milyon 133 bin 91 lira olarak gerçekleşti.