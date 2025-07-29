Kayseri Belediye Başkanı, YKS'de Başarı Elde Eden Öğrencileri Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde eden iki öğrenciyi makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından Ahmet Yasin Ekmen, Türkiye 3'üncüsü ve Kayseri 1'incisi olurken, aynı okuldan Ahmet Faruk Yurdakul ise Türkiye 29'unculuğu ve Kayseri 2'nciliği başarısını elde etti.

Büyükkılıç, Türkiye derecesi elde eden öğrencileri makamında misafir etti. Ziyarette öğrencilerle okul müdürü Tahsin Dursun da hazır bulundu.

Gençleri örnek başarılarından dolayı tebrik eden Büyükkılıç, "Kayseri'mizin gururu olan evlatlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu kıymetli başarı, bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Eğitim dostu bir belediye olarak gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, öğrencilerin başarısında emeği geçen aileleri ve öğretmenleri de tebrik etti.