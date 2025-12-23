Haberler

Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda sunum yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda belediye yatırımlarını ve projelerini paylaştı. Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Kayseri'nin kalkınması için gerekli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda belediye olarak hayata geçirilen yatırım ve projeleri paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon'da düzenlenen toplantıda, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin imarı, ulaşımı, altyapısı, çevre yatırımları, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen çalışmaları parti mensuplarıyla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuklarını belirtti.

İhalesi gerçekleştirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında yapılan yeni yollar ve altyapı çalışmalarını kapsayan hazırlıklar hakkında da bilgi veren Büyükkılıç, "Proje sadece bir kavşaktan ibaret değil. Bütün bu altyapıyla ilgili desteklerimizi sağlayarak, vatandaşımızı rahatlatan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüp en kısa zamanda da 12 ay maksimum, Kayseri'mize kazandırma yönündeki çalışmamızı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükkılıç, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Hacılar Vefa Gecesi" programında da parti mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
