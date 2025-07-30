Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, Eğitime Destek Vurgusu Yaptı

Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, Eğitime Destek Vurgusu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve heyetini makamında kabul etti. Büyükkılıç, şehrin eğitimine verdiği önemi ve birliktelik kültürünü vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Esen ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Eğitime önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, kaydetti:

"Şehrimizin en güzel yönü birlikte bir şeyler yapma kültürü. Kamu kurum, kuruluşlarıyla Sayın Valimizin liderliğinde hep beraber yerel yöneticiler olarak bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde, yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapmaya çalışarak yol alıyoruz. Sonuçta bu şehir olumlu paylaşılıyor, olumlu anılıyor. Bu şehir eğitime verdiği destekten dolayı takdir ediliyor. Takdir önemli ama biz şehrimizin ve ülkemizin geleceğine zenginlik kattığı kanaatindeyiz."

Esen de Başkan Büyükkılıç'a, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi

Yürek burkan açıklama: 11 aydır amansız hastalıkla savaşıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Sürpriz evlilik teklifi! Dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.