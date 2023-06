Kayseri Barosu, küçük kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasına tepki gösterdi

KAYSERİ Barosu tarafından, küçük kız çocuğunun alkol alınan masaya çıkarılıp oynatılmasına tepki gösterildi. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nazime Kalan, "Çocuğumuzun bu istismarına göz yuman, seyirci kalan, alkol masasında oynatanların hesap vermelerinin takipçisi olacağız" dedi.

Kayseri'de, 4 gün önce bir kişi, sosyal medya hesabında, kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılıp oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler binlerce kez izlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Masada oynayan D.R.D. isimli çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri Barosu, yaşanan olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nazime Kalan, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve yayılan küçük bir kız çocuğunun alkol masasının üzerinde oynatıldığına ilişkin görüntüler üzerine, Kayseri Çocuk Hakları Komisyonu olarak, suça konu talihsiz olaya dahli bulunan, videoyu çeken ve paylaşan şahıslar hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçilmiştir. Süreç içerisinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma birimlerinin de konudan haberdar olduğu ve tahkikat yürütüldüğü, suça konu videoyla alakalı olarak görüntülerin kaldırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğü bilgisi edinilmiştir. Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuklar için her türlü istismarın önüne geçilmesine ilişkin olarak çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla yerine getirirken, izahı ve mazereti olmayan bu hadisenin ilimizde gerçekleşmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kalan, sözlerine şöyle devam etti:

"İstismar edilen mağdur çocuğumuzun bu istismarına göz yuman velayet sahiplerinin, olaya seyirci kalan kişilerin, izlediğimiz görüntüleri kayda alanların, müdahale etmeyenlerin, videoyu her ne sebeple olursa olsun, çocuğun kimliğini açığa çıkaracak şekilde afişe ederek paylaşanların, olayın vahametinden kendisine çıkar sağlamaya çalışan kişilerin, her birinin tek tek tespit edilerek hukuk nezdinde hesap vermelerinin takipçisi olacağız. Sorumlu kişi ve kişilerin her birinin hukuk karşısında hesap vermesi için, soruşturmanın her aşamasını Kayseri Barosu olarak yakından takip edeceğimizi, hiçbir indirim ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın sorumlu kişi ve kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin tüm aşamalarında dosyayı takip edip davaya müdahil olacağımızı duyururuz." (DHA)