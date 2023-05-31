Kayseri Barosu: Çocuğu alkol masasında oynatanların, hesap vermelerinin takipçisi olacağız

KAYSERİ Barosu tarafından, küçük kız çocuğunun alkol alınan masaya çıkarılıp oynatılmasına tepki gösterildi. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nazime Kalan, "Çocuğumuzun bu istismarına göz yuman, seyirci kalan, alkol masasında oynatanların hesap vermelerinin takipçisi olacağız" dedi.

Kayseri'de, 4 gün önce bir kişi, sosyal medya hesabında, kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılıp oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler binlerce kez izlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Masada oynayan D.R.D. isimli çocuğu arama çalışmaları sürüyor.