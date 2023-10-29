KAYSERİ-BAKAN ÖZHASEKİ,KUR'AN KURSU AÇILIŞINA KATILDI

Bakan ÖzhasekiOkullarımızda 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz (3)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan ilçesinde Dorukhan Altuntaş Kur'an kursu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Bundan 100 yıl kadar önce ecdadımızın kanı üzerine kurulan vatanımızın 100'üncü yıl dönümü. Onu coşkuyla kutluyoruz. Bayrağımızı göndere çekebilmek için heyecanlanıyoruz. Ezanlarımız okundukça hisleniyoruz. Yarabbi, sonuna kadar bayrağımızı gönderden indirme, ezanımızı susturma diye dua ediyoruz. Coşku içindeyiz. Bir taraftan da Filistin'de olana bitene bakıyoruz ve içimiz acıyor. Dünya kuruldu kurulalı birçok harp olmuştur. Ama bu kadar kalleşçe bir harp hiç olmamıştır. Orada sadece insanlar savaşmıyor, kadınlara el kaldırıyorlar, anneleri öldürüyorlar ve küçücük yavruları bombalamaya devam ediyorlar. Hastaneleri bombalıyorlar. O yavrularımız baba ve annelerinin kucağında can çekişiyor. Ne yazık ki siyonist katiller orada can almaya devam ediyor. Bu da bizim içimizi yakıyor dedi.

'ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERMEZSEK BİZİ BURADA YAŞATMAZLAR'

Uluslararası hukuk diye bir şey var. Orada kurallar var. Birleşmiş Milletler (BM) diye bir kurul var diyen Bakan Özhaseki Orada işleyen birtakım kurallar var. Ancak şunu hepimiz bilelim. Bu dünyada ne kadar güçlüyseniz o kadar söz sahibisiniz. Kuraları güçlüler yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 ay önce BM'ye gittiğimizde 200'e yakın ülke temsilcisine hitap ettiğinde, 'dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' dediğinde bütün mazlum milletler ayakta alkışlıyordu. Zalimler de yere bakıyorlardı. Bugün de bu coğrafyada bizler kendi silahımızı üretmezsek ve her türlü kalkınma için elimizden gelen çabayı göstermezsek bizi burada yaşatmazlar. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek şartı var. O da bir güçlü olmaktır ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Kur'an kursu açılışının ardından Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi- Cumhuriyet Meydanı Hattı'nın açılışına katıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, burada katıldığı açılışın ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. (DHA)