Kayseri, Avrupa Spor Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ ile son 6 yılda yaklaşık 4 milyon kişiyi sporla buluşturduklarını ve Kayseri'yi Avrupa Spor Başkenti yapma hedefinde olduklarını açıkladı. Spor AŞ bünyesindeki sporcular, 2 binin üzerinde madalya kazanarak başarılarını kanıtladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ bünyesinde 6 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon kişiyi sporla buluşturduklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, spor alanında gerçekleştirdikleri yatırımlarla ve şehrin potansiyeliyle Kayseri'yi, Avrupa Spor Başkenti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ ile gerek amatör gerekse profesyonel olarak spora ve sporcuya katkı sağladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Spor AŞ bünyesinde yetişen sporcular 2 bini aşkın madalya kazandı ve son 6 yıllık süreçte de yaklaşık 4 milyon sporsever ile sporu buluşturduk. Kayseri 2024 Avrupa Spor Şehri oldu. Altın Bayrak aldı. Artık Avrupa Spor Başkenti olmak istiyor. Biz de buna yol açıyoruz, imkan tanıyoruz, önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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