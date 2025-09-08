Kayseri AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı okulların açıldığı gün Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekti

Kayseri'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca yeni eğitim öğretim yılının ilk günü, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydan'ındaki programda, boş sıralara defter, kalem ve Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğrafları konuldu.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Gazze'de yüzlerce okulun yerle bir edildiğini ve sınıfların enkaza döndüğü belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri 19 bin çocuğu katlettiğini vurgulayan Danacı, şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi."