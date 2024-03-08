Üye Girişi
Haberler

Kayseri Adliyesi'nde Kadın Avukata Şiddet Uygulandı

Güncelleme:

Kayseri Adliyesi'nde bir erkek avukatın, kadın avukata şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Barosu tarafından düzenlenen törende kadın hakları vurgusu yapıldı.

Kayseri Adliyesi'nde kadın avukata şiddet uyguladığı öne sürülen erkek avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Sarıoğlu, kadının yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumakla yükümlü olanların bu konuda sessiz kalmalarını kabul etmediklerini ifade etti.

Sarıoğlu, yaşam haklarını ihlal edenlerin her zaman karşısında olacaklarını ve haklarını her zaman savunacaklarını yüksek sesle tekrarladıklarını belirtti.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise şiddetin ve istismarın olmadığı eşit bir dünya hedefi için bugün bir araya geldiklerini belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün öncesinde, bir erkek avukatın, kadın avukata karşı sözlü ve fiziki şiddetiyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Köse, "Adliye içerisinde herhangi bir insana karşı olan şiddeti kesinlikle kabul edemeyiz. Onaylamadığımızı belirteyim. Soruşturma başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Adliyesi Kayseri Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title