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Kayseri 6. Bilim Şenliği sona erdi

Kayseri 6. Bilim Şenliği sona erdi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 50'nin üzerinde kurumun katıldığı şenlikte, 100'den fazla etkinlik yapıldı.

"Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı atölye çalışmaların yapıldığı şenlik, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Katılımcılar, şenlikte kurulan 124 etkinlik çadırında robotik, kodlama, havacılık, uzay, 3D baskı, enerji, akıllı şehirler ve sağlık gibi konularda bilgi edinme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Ayrıca şenlikte, bilim insanları tarafından düzenlenen söyleşiler düzenlendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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