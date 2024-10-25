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Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı

Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şenliğe 50'nin üzerinde kurumun destek verdiğini, 100'den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini, öğrencilerin hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Büyükkılıç, şenlik alanında "Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı atölye çalışmaları yapılacağını belirtti.

TÜBİTAK'ın da kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Büyükkılıç, TÜBİTAK Kitapçısı, DENEYAP Türkiye, Elazığ Bilim Merkezi, Denizli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Bilim Erzurum, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi eğitmenlerinin milli teknoloji atölyeleriyle etkinlikte yer aldığını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da kentin sadece mantı, sucuk ve pastırmasıyla değil, bilimle ve teknoloji ile de anılır hale geldiğini ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da zor bir coğrafyada yer alan Türkiye'de bilimsel faaliyetlerde bulunmanın önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol, stantları gezdi.

Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen yerli uçak çeker "Rahvan" ile F-16 harici yakıt tankı da şenlikte sergilendi.

Şenlik, 27 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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