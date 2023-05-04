KAYSERİ-260 BİN TL'LİK OYUN KONSOLU DOLANDIRICILIĞINA 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'si dolandıran 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

KAYSERİ'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'si dolandıran 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuru yapan çok sayıda kişi, oyun konsolu satışı vaadiyle dolandırıldıklarını belirtip, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin A.C., S.O. ve K.A. olduğunu belirledi. Farklı rumuz ve isimler kullanıp, sosyal medyadan oyun konsolu satış ilanı veren şüphelilerin, mağdurlardan ödeme aldıkları ancak ürünleri göndermedikleri ortaya çıktı. 19 ilde çok sayıda kişinin 260 bin TL'si dolandıran 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)