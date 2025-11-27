Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Adayı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı için adaylık başvurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, şehrin kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması adına büyük bir seferberlik başlatıldı.

Kayseri Turizm Master Planı kapsamında kültür ve turizm alanındaki projeler ile gastronomi, spor, sanat ve kültür alanlarında yapılan yenilikçi çalışmalarla Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olma yolunda önemli bir ivme kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) düzenleyeceği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Bu süreçte Kayseri'nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanınması, kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen projeler, şehri sadece bir kültür başkenti yapmayı değil, aynı zamanda Türk dünyasının kültürel buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor.