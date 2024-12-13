Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri 'Altın Bayrak' Ödülünü Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde "Altın Bayrak" ödülü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen törende, Kayseri, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında en iyi şehir seçildi ve "Altın Bayrak" ödülünü kazandı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından verilen prestijli ödülü, Genel Sekreter Yardımcısı Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen, ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin elinden aldı.

Lupatelli, burada yaptığı konuşmada, "Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için Kayseri'yi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lupatelli, Kayseri'nin spora verdiği değere dikkati çekerek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tesislerden ve bu tesislerde yürütülen faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'nin spor tesislerinin kalitesine değinen Lupatelli, "Tesislerin kapasitesi, temizliği, ulaşılabilirliği ve bütçe dostu olması bizleri çok mutlu etti. Kayseri, sporun birçok branşında her yaş grubuna hitap eden organizasyonlar düzenliyor. Bu, şehrin spor kültürünün geniş bir tabana yayılmasına büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ödülü Büyükkılıç adına aldığını belirten Sekmen ise şehrin spor alanındaki kararlı yükselişinin süreceğini vurguladı.