Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri 'Altın Bayrak' Ödülünü Aldı

Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehirleri 'Altın Bayrak' Ödülünü Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde en iyi şehir seçilerek 'Altın Bayrak' ödülü aldı. Belçika'da düzenlenen törenle ödülü kabul eden Kayseri, spor organizasyonları ve tesislerinin kalitesiyle öne çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde "Altın Bayrak" ödülü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen törende, Kayseri, 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında en iyi şehir seçildi ve "Altın Bayrak" ödülünü kazandı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından verilen prestijli ödülü, Genel Sekreter Yardımcısı Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen, ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin elinden aldı.

Lupatelli, burada yaptığı konuşmada, "Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için Kayseri'yi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lupatelli, Kayseri'nin spora verdiği değere dikkati çekerek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tesislerden ve bu tesislerde yürütülen faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'nin spor tesislerinin kalitesine değinen Lupatelli, "Tesislerin kapasitesi, temizliği, ulaşılabilirliği ve bütçe dostu olması bizleri çok mutlu etti. Kayseri, sporun birçok branşında her yaş grubuna hitap eden organizasyonlar düzenliyor. Bu, şehrin spor kültürünün geniş bir tabana yayılmasına büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ödülü Büyükkılıç adına aldığını belirten Sekmen ise şehrin spor alanındaki kararlı yükselişinin süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
img

Hastanelerde ve tıp merkezlerinde bu hizmet zorunlu oldu
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
img

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı
Ünlü sanatçı gözaltında

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Arka Sokaklar 694. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık günün maçları nereden izlenir? 14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.