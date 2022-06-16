Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Kaynarca'da silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kertil Mahallesi'nde önceki akşam Ö.T. ile F.M. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.T'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar yakındaki bir arabaya isabet etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar hafif şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. tutuklandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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