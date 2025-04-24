Kaynarca’da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İskender K, maktul Simge K'nin babası H.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan İskender K, karısı ile aralarında sorun olmadığını fakat son zamanlarda problem yaşamaya başladıklarını iddia etti.

İskender K. son zamanlarda eşinin sadakatiyle ilgili şüphelerinin bulunduğunu söyleyerek, "Şüphe duydum, gözümle bir şey görmedim. Olay günü sabah evde bu konuları konuşurken tartıştık. Yüksek ses olunca dışarı çıkmaya karar verdik. 'Bilmem gereken bir şey varsa söyle.' dedim, inkar etti." diye konuştu.

Eşini öldürme kastının olmadığını savunarak, olay yerinde de tartıştıklarını, dönerken aklına bazı soruların geldiğini belirten İskender K, "O ara kavga etmeye devam ediyorduk. Sinirlendim ve bıçağı aldım ama bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra aramızda boğuşma oldu. Araçtan tornavidayı aldım. Sonra yerde yatarken gördüm, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim ve 'Eşime müdahale edilmesini istiyorum.' dedim." ifadelerini kullandı.

Simge K'nin babası H.Ç. de kızı ile sanık arasında problem yaşandığına şahit olmadığını dile getirerek, şikayetçi olduklarını kaydetti.

Söz alan müşteki avukatı da şikayetçi olduklarını belirterek, sanık ile maktulün kızlarının gönderdiği mektuptan "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. Annemin bütün iyiliklerini çöp etti, o adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim bir Allah bilir." kısmını okudu.

Sanığın avukatı ise İskender K'nin, maktulün ve kızlarının telefonlarının incelenmesi, HTS kayıtlarının getirilmesi, müvekkili hakkında akıl sağlığı raporu alınması ve tahliye talebinde bulundu.

Üç tanığın dinlenildiği duruşmada, görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K'yi (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.