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Kaynarca'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kaynarca'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 yaşındaki Kadir T, annesi Behiye T'yi av tüfeğiyle vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıbeyli Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaybolduğunu söyleyen Kadir T'ye (30), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaştı.

İfadesi alınan zanlı, evinde annesi Behiye T'yi (62) aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

Bölgeye giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Kadir T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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