KAYNAK ÇALIŞMASINDAN ÇIKTIĞI SANILAN YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)

İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer işyerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü. 4 işyerini kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan işyerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,