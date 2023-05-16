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KAYNAK ÇALIŞMASINDAN ÇIKTIĞI SANILAN YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

KAYNAK ÇALIŞMASINDAN ÇIKTIĞI SANILAN YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Güncel Haberler

Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)

İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer işyerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü. 4 işyerini kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan işyerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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