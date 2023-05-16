KAYNAK ÇALIŞMASINDAN ÇIKTIĞI SANILAN YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
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Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Sanayide, oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı (2)
İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki 3 iş yerine daha sıçrayan yangına, 8 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler diğer işyerlerine de sıçramadan 1 saatte güçlükle söndürüldü. 4 işyerini kullanılmaz hale geldi. Yangının tadilat yapılan işyerindeki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.
Görüntü dökümü:
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-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Vatandaşlarla röp.
Haber - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,