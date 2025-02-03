KAYMEK Yarıyıl Tatilinde Öğrenciler İçin Etkinlikler Düzenledi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK'i, yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinlikler ile öğrencilerin hem eğlenmesini hem de eğitimine katkı sağlamasını hedefliyor. Hamburger yapımı workshopları, çocuk şenliği ve etüt etkinlikleri ile öğrenciler verimli bir tatil geçiriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılın her döneminde düzenlediği ücretsiz kurslar, sanat ve eğlenceli etkinlikler ile okula ve sınavlara hazırlık kursları ile destek olan KAYMEK, yarıyıl tatilini öğrenciler için verimli hale getirdi.
Etkinlikler ile eğlenen ve eğitici atölyerlede el becerilerini geliştiren öğrenciler, soru çözüm etütleri ile de sınava yönelik hazırlık yaptı.
Çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler, KAYMEK'in yarıyıl tatilinde hamburger yapımı workshop, genç KAYMEK çocuk şenliği, etüt ve soru çözümleri etkinlikleriyle yarıyıl tatilinde hem eğlendi hem de sanat odaklı atölyelerde el becerilerini geliştirdi.