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KAYMEK'ten Yabancı Öğrencilere Ebru Sanatı Atölyesi

KAYMEK'ten Yabancı Öğrencilere Ebru Sanatı Atölyesi
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Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ, Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler için ebru sanatı atölyesi düzenledi. Öğrenciler, Türk kültürüne özgü bu sanatı öğrenme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik atölye çalışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK geleneksel el sanatlarının inceliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle farklı milletlerden öğrencileri bir araya getiriyor.

KAYMEK eğitmenleri, ebru sanatının köklü geçmişini, kullanılan malzemeleri ve tekniklerini ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilere aktararak, kendi eserlerini oluşturmasına rehberlik etti.

İlk kez tanıştıkları ebru sanatını öğrenmenin ve uygulamanın heyecanını yaşayan öğrenciler, Türk kültürüne özgü sanata hayran kaldı.

Çeşitli ülkelerden gelen kursiyerler, Türk kültürüne yakından tanıklık ederken, etkinlik sonunda yaptıkları eserler de hatıra olarak kendilerinde kaldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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