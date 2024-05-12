KAYMEK Kurslarından Mezun Olan Kadın Girişimci Kendi İşini Kurdu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kurslarında eğitim alan 2 çocuk annesi Hacer Nur Sığırcı, takı yapmayı öğrendikten sonra kendi işini kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK'te takı yapmayı öğrenip, kendi iş yerini açan ev hanımı Sığırcı, doğal taş, tespih ve gümüş üzerine takı yapıyor.

Sığırcı, şunları kaydetti:

"KAYMEK'e gelme serüvenimde uzun süredir taşlarla ilgileniyordum. Bunu takıya, sanata dönüştürme eksiğim vardı. Araştırdım, evime çok yakın bir şekilde nasıl gidebilirim derken KAYMEK'te gördüm. KAYMEK'in kaliteli olduğunu biliyordum. Alanında çok profesyonel olan hocamdan, arkadaşlarımdan çok memnun kaldım. Halen KAYMEK öğrencisiyim, hem kursuma hem de dükkanıma geliyorum. Orayı artık abla, kardeş gibi görüyorum, orada hayallerimizi paylaştık."

Sığırcı, ücretsiz ve profesyonel belediye kurslarına herkesin gidebileceğini ve sertifikalarını alarak üretime katılabileceklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.