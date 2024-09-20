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KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Kayseri'de Açıldı

KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Kayseri'de Açıldı
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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yıl sonu sergisini Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açtı. Sergide 215 kursiyerin hazırladığı 500 eser sergilendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in geniş kitlelere ulaştığını ve sosyal fayda sağladığını vurguladı. Açılışa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçes'nde faaliyet gösteren BüyükŞehir Sanat Galerisi'ndeki açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve il protokolü katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, sergide 215 kursiyerin eğitmen desteği ile hazırladığı 500 eser yer aldığını kaydetti.

KAYMEK'in yüz binlerce insana dokunduğunu belirten Büyükkılıç, "KAYMEK'imiz açmış olduğu kurslarla, vermiş olduğu eğitimle her yaş grubuna hitap eden yaklaşımlarıyla sadece merkezde değil, 16 ilçemizin tamamında 50 civarında tesisleşme ve ortamlarla insanlara dokunan, yüz binlerce insanın elinden tutan, binlerce insanın meslek sahibi olmasına vesile olan, sosyal ortam oluşturan bir kuruluşumuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunu daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret gösterdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akar da Kayseri'de yapılan atılımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi açıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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