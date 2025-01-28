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Kaymakamlık Hayali Gerçek Oluyor: Betül Sena Bayrak'a Ziyaret

Kaymakamlık Hayali Gerçek Oluyor: Betül Sena Bayrak'a Ziyaret
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Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Yavaşbey İlkokulu öğrencisi Betül Sena Bayrak, kaymakamlık hayalini gerçekleştirmek üzere Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt tarafından Kaymakamlıkta misafir edildi. Beyazıt, küçük öğrenciye meslek hakkında bilgi vererek başarılar diledi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan ve kaymakam olma hayali bulunan ilkokul öğrencisi Betül Sena Bayrak, Kaymakamlıkta misafir edildi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Yavaşbey İlkokulu öğrencisi Bayrak'ı Kaymakamlığa davet etti.

Beyazıt, küçük öğrenciye kaymakamlık mesleği ve görevleri hakkında bilgi verdi.

Bayrak, bir süreliğine kaymakamlık makamına oturarak, hayalini deneyimleme fırsatı buldu.

Kaymakam Beyazıt, Bayrak'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, gelecekte hayallerini gerçekleştirebilmesi için her zaman azimle çalışmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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