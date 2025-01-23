Kaymakamlar 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzurum'un Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ile Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar Kaldırım ile Dinç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Çoşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğraflarını seçen Kaldırım, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 7 minare,1 kule", "Spor"da Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" karelerini tercih etti.

Kaymakam Dinç ise "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Katliam izleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" karelerini oyladı.

"Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğrafını tercih eden Dinç, "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın"Görkemli gece", "Spor"da da Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.