Kaymakamın koruma polisi gazeteciyi darbetti, soruşturma başlatıldı

KARS'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi F.K.'nin, otomobilini kaymakamlık binası önüne park eden gazeteciyi darbettiği görüntülerin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi F.K.'nin, otomobilini kaymakamlık binası önüne park eden gazeteciyi darbettiği görüntülerin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, 11 Temmuz'da öğle saatlerinde Kağızman Kaymakamlığı hizmet binası önünde yaşandı. İddiaya göre, Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi F.K., yerel gazeteci Serkan Çağlar'ı 'Aracını yanlış yere park ettiği' gerekçesiyle uyardı. Çıkan tartışmada polis memuru F.K., Çağlar'ı darbetti. Olayın yaşandığı yere gelen Kaymakam Okan Daştan, durumu öğrenmeye çalıştı. Bu sırada yerden kaldırılan gazeteci, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanan Çağlar, saldırıdan üzüntü duyduğunu, hastaneden aldığı darp raporu sonrasında polis memurundan şikayetçi olduğunu ifade etti.