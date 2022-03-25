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Kaymakam Yılmaz, esnafı ziyaret etti

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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Kaymakam Yılmaz, esnafı ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, esnaf ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini kaydeden Yılmaz, "Esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyip, çözüm konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm esnafa hayırlı ve bol kazanç dilerim." dedi.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Mahmut Sami, Esnaf, Güncel, Haberler

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