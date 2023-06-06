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Kaymakam Yazıcı, ortaokul öğrencilerine yerel yönetimleri anlattı

Kaymakam Yazıcı, ortaokul öğrencilerine yerel yönetimleri anlattı

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Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki bir okulun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki bir okulun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

İlçedeki özel bir kolejin 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerini kabul eden Yazıcı, çocuklara yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.

Mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları hakkında deneyimlerini aktaran Yazıcı, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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