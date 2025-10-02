Haberler

Kaymakam Uzar, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı çift Derviş ve Kıymet Koç'u evlerinde ziyaret ederek, ailelerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve devletin destek vereceğini ifade etti.

Eskil Kaymakam Harun Uzar, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılara ziyarette bulundu.

Kaymakam Uzar ile beraberindekiler, Derviş ve Kıymet Koç çiftini evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Uzar, ziyaret sonrası gazetecilere, yaşlıların sadece bir gün değil, her an hatırlanması gerektiğini söyledi.

Koç ailesiyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Uzar, "Ailenin genel sağlık ve yaşam durumları hakkında bilgi aldık. Onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu ve ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduğumuzu söyledik. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin." diye konuştu.

