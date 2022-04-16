Bilecik'ten kısa kısa

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Yağcı, öğrenci yemekhanesindeki iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

Programa, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu da katıldı.

Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda buluştu.

İlçe merkezindeki bir lokantada verilen iftarda konuşan Ünal, muhtarlık müessesesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Ünal, "Bu iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Dernek Başkanımız Kasım Balcı'ya ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutlarım." dedi.

Osmaneli Muhtarlar Değneği Başkanı Kasım Balcı ise ramazanın Müslümanlar için inanç, huzur, karşılıklı sevgi, saygı ve paylaşmayı ifade eden bir ay olduğunu dile getirerek, iftara katılanlara teşekkür etti.

İftara, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve daire müdürleri katıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Altay, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verdi.

Demirköy köyünde bir lokantada verilen iftar sonrası Altay, konuklarına katılımları için teşekkür etti.

Yemek sonrası İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edildi.

İftara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti katıldı.