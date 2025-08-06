Kaymakam Ülkü'den Adalet Komisyonu ve Başsavcıya Ziyaret
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal ve Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Yasin Güler'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi ve adalet hizmetlerinin etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal ve Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Yasin Güler'i ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, Sandal ve Güler'i ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaret sırasında, adalet hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Sandal ve Güler, ziyaretten dolayı Ülkü'ye teşekkür etti.