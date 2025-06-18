Kaymakam Türkmenoğlu'ndan Veda Ziyaretleri

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Ağının Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Van'ın Muradiye ilçesine atanması nedeniyle veda ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Amiri Vekili ve Ziraat Bankası Şube Müdürü ile esnaf ve vatandaşlarla vedalaşan Türkmenoğlu, emniyet personeline başarı belgeleri verdi.

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Van'ın Muradiye ilçesine atanan Türkmenoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ve emniyet personelini ziyaret etti.

Türkmenoğlu, burada başarı personele belge verdi.

Daha sonra Ziraat Bankası Ağın Şube Müdürü Murat Aycan'a veda ziyaretinde bulunan Kaymakam Türkmenoğlu, ardından esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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